Arrivée de SM le Roi à Abidjan pour une visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire

SM le Roi Mohammed VI est arrivé vendredi en fin d’après-midi à Abidjan pour une visite d’amitié et de travail en Côte d’Ivoire, nouvelle étape d’une tournée royale qui a conduit le souverain au Ghana, en Zambie et en Guinée.

À l’aéroport «Félix Houphouët-Boigny» d’Abidjan, SM le Roi a été accueilli par le Président ivoirien, SEM. Alassane Dramane Ouattara, qui était accompagné de la Première Dame de Côte d’Ivoire, Madame Dominique Claudine Ouattara.

Le Souverain a également été salué par le Vice-président ivoirien, M. Daniel Kablan Duncan, le Premier ministre, M. Amadou Gon Coulibaly, l’ambassadeur de la Côte d’Ivoire à Rabat, M. Idrissa Traoré, l’ambassadeur du Maroc à Abidjan, M. Abdelmalek Kettani, le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense, M. Alain Richard Donwahi, le vice-gouverneur du district d’Abidjan, et le représentant du maire de Port-Bouët.

SM le Roi et le Chef de l’Etat ivoirien ont, par la suite, gagné la tribune d’honneur pour saluer les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, avant de passer en revue un détachement de la Garde républicaine qui rendait les honneurs.

Après une brève pause au salon d’honneur de l’aéroport, SM le Roi s’est approché de la foule massée à la sortie de l’aéroport et a tenu à saluer de ses mains des chefs traditionnels et coutumiers ivoiriens, de nombreux citoyens ivoiriens et des membres de la communauté marocaine établie en Côte d’Ivoire.

Le cortège des deux Chefs d’Etat s’est ensuite dirigé vers le lieu de résidence du Souverain à Abidjan au milieu des vivats et des ovations d’une foule nombreuse de citoyen et de membres de la communauté marocaine établie en Côte d’Ivoire, venus des quatre coins du pays pour acclamer le Souverain et Lui souhaiter la bienvenue en terre ivoirienne.