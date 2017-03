Arrivée à Doha de M. Benkirane pour prendre part au QITCOM-2017

Le chef du gouvernement, Adbelilah Benkirane, est arrivé lundi à Doha pour prendre part à la quatrième édition de la Conférence et Exposition du Qatar des Technologie de l’Information (QITCOM-2017), sur invitation du président du Conseil des ministres du Qatar et ministre de l’Intérieur, Cheikh Abdallah Bin Nasser Al Khalifa Al Thani.

A son arrivé à l’aéroport international Hamad, M. Benkirane a été reçu par le ministre d’Etat qatari aux Affaires étrangères, Sultan Bin Saad Muraikhi, le directeur du protocole, Ibrahim Youssef Fakhro et l’ambassadeur du Maroc au Qatar, Nabil Zniber.

Les travaux de cette quatrième édition du QITCOM débutent ce lundi et se poursuivront jusqu’au 8 mars sous le signe « Qatar, vers un avenir intelligent ».

Quelque 90 exposants et partenaires parmi les principaux producteurs de technologies sur les plans international et local sont attendus à ce rendez-vous.

Des responsables gouvernementaux de haut niveau, des hommes d’affaires, académiciens, créateurs et investisseurs examineront également lors de cette conférence les moyens de promouvoir les technologies intelligentes et l’innovation pour lever les défis auxquels font face des secteurs prioritaires comme la communication, l’environnement, la santé, le sport et la logistique.