Arrestation près de Madrid d’un Marocain pour propagande jihadiste

La police nationale espagnole a procédé, mercredi à Aranjuez (près de Madrid), à l’arrestation d’un ressortissant marocain soupçonné de propagande jihadiste en faveur de l’organisation terroriste Daech, indique le ministère espagnol de l’Intérieur.

Le mis en cause, considéré comme un « dangereux » terroriste du type « loup solitaire », se formait sur Internet dans l’objectif de commettre des attentats terroristes contre la population, précise la même source dans un communiqué.

« Il s’était radicalisé durant les derniers mois, affichant un fanatisme intense et visualisant de manière régulière des enregistrements vidéos d’endoctrinement et d’instruction pour la mise en œuvre d’actes terroristes individuels contre la population civile », ajoute le communiqué.

La personne arrêtée est présentée aussi par le ministère espagnol comme « un membre très actif et important dans le cadre de la structure décentralisée de propagande et d’endoctrinement de Daech, un champ d‘action capital pour cette organisation terroriste pour transmettre ses idées terroristes et propager la terreur ».

Parmi ses missions, figurait en outre le recrutement d’individus aux différents profils et capacités, souligne encore le ministère de l’Intérieur, faisant observer que cette opération demeure ouverte.

Depuis 2015, année durant laquelle l’alerte anti-terroriste a été portée au niveau 4 en Espagne, les forces et services de sécurité espagnols ont arrêté 169 jihadistes, rappelle le ministère.