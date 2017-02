Arrestation près de Barcelone de deux Marocains membres présumés d’un groupe lié à Daech

Des agents de la Garde civile ont arrêté mardi à Badalona, près de Barcelone (nord-est), deux ressortissants marocains soupçonnés d’appartenance à un groupe lié à l’organisation terroriste Daech, indique le ministère espagnol de l’Intérieur.

Il s’agit de deux hommes, âgés respectivement de 25 et 27 ans, qui sont accusés d’endoctrinement et de recrutement pour le compte de Daech, précise la même source dans un communiqué.

Grâce à leur activité de diffusion de l’idéologie jihadiste à travers Internet, les deux mis en cause ont réussi à recruter plusieurs personnes qui étaient totalement convaincues de voyager vers des zones de conflit pour rejoindre les rangs des organisations terroristes y opérant, explique le ministère espagnol.

Les membres de ce groupe avaient manifesté sur les réseaux sociaux, de manière récurrente, leur disposition à rejoindre les rangs de Daech en Syrie.

Le communiqué fait savoir, en outre, que les deux individus, présentés comme des « membres d’un groupe stable d’appui à Daech », auraient contribué au financement dudit groupe par le biais d’activités délictuelles liées notamment au trafic de drogue.

« Les deux individus arrêtés accordaient une attention particulière à l’aspect sécuritaire, étaient en contact permanent et partageaient des contenus sur Internet en utilisaient des moyens sûrs. Leur préoccupation pour la sécurité était évidente à travers l’utilisation de plusieurs lignes téléphoniques, dont certaines obtenues probablement en utilisant de fausses identités », selon la même source.

Des perquisitions sont en cours dans les domiciles des deux mis en cause dans le but de recueillir des preuves supplémentaires de leurs activités sur Internet et les réseaux sociaux où ils maintenaient des contacts avec des personnes aussi bien à l’intérieur de l’Espagne qu’à l’étranger.

Un total de 185 jihadistes présumés ont été arrêtés par les forces de sécurité espagnoles depuis l’activation en 2015 du niveau 4 de l’alerte antiterroriste.