Arrestation d’un Marocain près de Madrid d’une personne liée à Daech

La Garde civile a procédé, mardi, dans la localité de Collado Mediano, près de Madrid, à l’arrestation d’une personne pour son implication présumée dans des activités de radicalisation et de diffusion de contenus de propagande jihadiste en faveur de l’organisation terroriste Daech.

Il s’agit, selon un communiqué du ministère espagnol de l’Intérieur, d’un « homme d’origine marocaine âgé de 31 ans ayant une relation avec les structures propagandistes de Daech en Espagne », précisant que l’enquête ayant permis son arrestation a été entamée en 2016.

Cette opération a été menée par la Garde civile et Europol avec l’appui de services de sécurité d’autres pays, poursuit la même source, ajoutant que plusieurs agents de l’Office européen de police se sont déplacés en Espagne pour participer à l’analyse de données faisant la lumière sur les relations internationales de l’individu arrêté.

Une perquisition est pratiquée dans le domicile du mis en cause, dans le but de recueillir des preuves supplémentaires sur ses activités de propagande de Daech sur Internet et les réseaux sociaux à travers lesquels il entretenait des contacts aussi bien en Espagne qu’à l’étranger.

Le ministère espagnol de l’Intérieur fait observer que Daech a développé des applications pour Smartphones qui servent à véhiculer des contenus « extrêmement dangereux », dont des manuels distribués par l’organisation terroriste incitant à commettre des attentats et expliquant la manière de les perpétrer.