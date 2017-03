Arrestation d’un individu soupçonné de lien avec l’homicide du député Abdellatif Merdas

Un individu de 27 ans, ayant des antécédents judiciaires a été arrêté mercredi matin, soupçonné de lien présumé avec l’homicide volontaire par une arme à feu du député parlementaire de la circonscription de Ben Ahmed Abdellatif Merdas.

La DGSN précise que les premiers témoignages recueillis sur la scène de crime font état d’une voiture privée de couleur noire qui rodait autour du domicile de la victime, avant que ses passagers ne tirent trois coups de feu en sa direction et prendre la fuite vers une destination inconnue.

Les investigations et les enquêtes préliminaires ont permis de recueillir des preuves matérielles de l’implication présumée d’un individu originaire de la ville de Ben Ahmed dans ce crime eu égard au fait qu’il avait menacé la victime pour des différends personnels à caractère privé, ce qui a nécessité l’envoi d’une équipe sécuritaire conjointe à son domicile à Ben Ahmed et son arrestation.

Les perquisitions menées dans le domicile du mis en cause ont donné lieu à la saisie de deux armes de chasse et des cartouches semblables à celles utilisées dans cet homicide, qui ont été transférées au laboratoire de la Police technique et scientifique pour savoir s’il s’agit de celles utilisées dans cet acte criminel. Les recherches et les investigations dans cette affaire se poursuivent les circonstances de ce crime et ses véritables motifs.