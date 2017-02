Arrestation de trois nouveaux individus en liaison avec la cellule terroriste d’El Jadida

Trois nouveaux individus ont été arrêtés ce lundi à Martil et à Boulaâouane (province d’El Jadida) après que les enquêtes menées par le BCIJ, aient confirmé leur implication dans les plans de la cellule terroriste démantelée récemment dans plusieurs villes du royaume.

L’expertise scientifique menée sur les produits suspects saisis dans une planque à El Jadida a démontré qu’il s’agit de procédés chimiques utilisés dans la préparation d’explosifs ainsi que d’autres matières qui entrent dans la fabrication de mécanismes de détonation de charges et ceintures explosives.

Le ministère de l’Intérieur précise que les membres de cette cellule s’apprêtaient à accueillir un expert en explosif de la branche de « Daech » en Libye, qui comptait leur apprendre les techniques de minage et de détonation à distance, ainsi que les méthodes barbares inventées par cette organisation terroriste pour liquider et mutiler ses victimes.

Les membres de cette cellule planifiaient également de créer une base arrière alliée à Daech dans la région de Boulaâouane, sous l’appellation de « la branche de l’Etat islamique au Maroc », et qui servirait de point de départ pour l’exécution de leurs projets terroristes dans le royaume.

La cellule terroriste démantelée ciblait plusieurs sites sensibles, des hôtels classés et des centres commerciaux et projetait l’assassinat des personnalités politiques et publiques ainsi que des éléments des différents appareils sécuritaires en faisant recours aux explosifs et aux armes à feu, rappelle le ministère de l’Intérieur, qui précise que les mis en cause seront présentés à la justice une fois achevée l’enquête menée sous la supervision du parquet général.