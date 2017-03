Arrestation de deux individus dans une affaire de vol dans une boîte nuit à Marrakech

Les éléments du service préfectoral de la police judiciaire à Marrakech ont arrêté, mardi matin, deux individus soupçonnés d’être en relation avec une affaire de vol qualifié visant une boîte de nuit à Marrakech, portant sur une somme estimée à quelque 960.500 DH.

Les mis en cause, interpellés dans la localité de Aït Ourir, à environ 30 km de la ville de Marrakech, sont d’anciens agents ayant travaillé dans cet établissement touristique, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), ajoutant qu’il a été découvert en leur possession d’une somme de 825.600 DH qui proviendrait du vol.

Les deux suspects, ainsi qu’un autre complice faisant encore l’objet d’un avis de recherche, avaient déjà commis par le passé un vol à l’intérieur de la boîte de nuit où ils travaillaient en utilisant de fausses clefs pour l’ouverture du coffre-fort qui contenait des sommes d’argent, avant d’essayer de brouiller les pistes en fabriquant des traces d’effraction pour faire croire aux enquêteurs qu’il s’agissait d’une tentative de vol avec effraction.

Les deux mis en causes ont été soumis à une enquête judiciaire qui se déroule sous la supervision du parquet général compétent, en vue déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire et d’arrêter le troisième complice présumé.