Arrestation d’Abror Azimov, un organisateur présumé de l’attentat de Saint-Pétersbourg

Il s’appelle Abror Azimov, il est né en 1990. Il s’agit de l’un des organisateurs présumés de l’attentat qui a fait 14 morts le 3 avril dans le métro de Saint-Pétersbourg.

Ce ressortissant d’Asie centrale a été arrêté lundi par les services spéciaux (FSB).

Selon un communiqué su FSB, cité par les agences de presse russes, Abror Azimov « a formé le terroriste kamikaze Akbarjon Djalilov », l’auteur présumé qui a également été tué dans l’attentat.

Abror Azimov a été arrêté lundi dans la région de Moscou et conduit dans les locaux du Comité d’enquête pour être interrogé, selon la même source.

Quelques jours après l’attentat qui a fait 14 morts et des dizaines de blessés, la justice avait inculpé pour « terrorisme » et « complicité de terrorisme » huit hommes, parmi lesquels six ressortissants de pays d’Asie centrale.