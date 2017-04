Arrestation du conducteur de la Ferrari qui a semé la pagaille à Rabat

Nouveauté dans l’affaire du jeune qui conduisait en état d’ébriété en Ferrari et qui a provoqué un accident de circulation, lundi matin à Rabat.

Ce fils d’un grand notable a été a été arrêté mercredi soir alors qu’il se trouvait à Casablanca, a annoncé la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Une enquête judiciaire a été ouverte avec le mis en cause sur instructions du Parquet compétent en vue de déterminer les tenants et aboutissants de cet accident qui avait occasionné des blessures et des dégâts matériels.