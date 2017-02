Arrestation à Casablanca de deux individus impliqués dans une affaire d’escroquerie et d’usurpation d’identité

Les éléments de la police judiciaire de Casa-Anfa ont procédé lundi à l’arrestation de deux individus, dont l’un ayant de multiples antécédents judiciaires, soupçonnés d’être impliqués dans une affaire d’escroquerie et d’usurpation d’identité.

Un communiqué de la DGSN indique que les services de la préfecture de police de Casablanca avaient reçu une correspondance du ministère public accompagnée d’une plainte déposée par un commerçant de Derb Ghallef, dans laquelle ce dernier affirme avoir été victime d’escroquerie de la part de trois personnes qui se faisaient passer pour des fonctionnaires de services de sécurité et qu’elles voulaient céder des biens et objets criminels saisis, sous forme de téléphones portables et de tablettes, ajoutant que les mis en cause ont ainsi réussi à soutirer au commerçant la somme de 230 mille dirhams.

Les recherches et investigations sécuritaires réalisées ont permis de déterminer l’identité des accusés et d’arrêter deux d’entre eux, lesquels ont été placés en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent, tandis que les recherches se poursuivent pour arrêter le troisième prévenu, précise la même source.