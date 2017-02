Apple pense à adopter des écrans 5 et 5,8 pouces pour son futur terminal

Vers des formats xl pour l’iphone 8?

Il reste un peu moins d’un an avant la sortie prévue de l’iPhone 8. Pourtant, les rumeurs sur les prochains smartphones d’Apple fusent déjà. Des analystes de Barclays Research affirment tenir des informations de sources asiatiques qui contribuent à la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Selon ces analystes, le géant informatique souhaiterait faire passer la taille de l’écran du modèle standard de 4,7 pouces actuellement à 5, et celle du modèle Plus de 5,5 pouces actuellement à 5,8. De cette manière, le géant américain s’alignerait sur la plupart de ses concurrents.

Et, pour y arriver, les designers de la firme de Cupertino rogneraient sur les bordures autour de l’écran qui sont actuellement assez larges par rapport à la majorité des autres constructeurs. Cela pourrait même mener à une révolution dans le desing des iPhones, à savoir la supression des bordures. Cela devrait permettre, si appliqué, de rendre les smartphones d’Apple moins encombrants tout en préservant ou même augmentant la taille de l’écran. Si le design des prochains iPhones n’a pas encore été arrêté, l’absence de bordure est presque une évidence, malgré les contraintes qu’elle pose en terme de résistance aux chocs.

D’autant que l’iPhone fêtera ses 10 ans en 2017, ce qui constitue une occasion parfaite pour une révision profonde du design du terminal. D’ailleurs, d’autres analyste estiment que l’iPhone 8 Plus sera le premier smartphone d’Apple à présenter un écran OLED (Organic Light-Emitting Diode) qui va être incurvé sur les côtés, créant une surface tactile bord à bord