André Azoulay primé par la Fédération sépharade américaine

La Fédération sépharade américaine (ASF) a octroyé le Prix « Pomgranate Award for Lifetime Achievement » à M. André Azoulay, Conseiller de Sa Majesté le Roi, qui lui sera remis à l’occasion de la 20è édition du festival du film sépharade juif, qui célèbre cette année la culture marocaine et la coexistence entre Musulmans et Juifs (30 mars), indique mercredi un communiqué de l’ASF.

M. André Azoulay recevra ce prix de l’ASF « en signe de reconnaissance de son œuvre remarquable » visant à approfondir la relation Islam-Judaïsme, consolider le dialogue interreligieux, et à promouvoir la coexistence et les échanges entre les différentes spiritualités, précise le communiqué.

« Le Maroc, qui se distingue par son hospitalité et son ouverture, constitue de ce fait une exception aux tendances internationales d’intolérance et de repli », affirme Jason Guberman-P, Directeur-exécutif de la Fédération sépharade américaine, cité par le communiqué.

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a-t-il tenu à souligner, il a été procédé à la restauration de 167 lieux de culte et de cimetières juifs dans le Royaume, mettant en avant la fierté des Marocains vis-à-vis de la richesse de leur patrimoine juif.

L’identité nationale marocaine, a rappelé M. Guberman-P, est « une et indivisible », en ce sens qu’elle est forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamique, amazighe et saharo-hassanie, tout en se nourrissant et s’enrichissant de ses affluents africain, andalou, hébraïque et méditerranéen.

« M. Azoulay n’a eu de cesse d’œuvrer à la promotion de cet idéal marocain qui consacre les valeurs d’ouverture, de modération, de tolérance, ainsi que le dialogue et la compréhension mutuelle entre les cultures et les civilisations du monde », a-t-il fait observer.