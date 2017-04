Allons-nous vers une société sans argent liquide ?

Allons-nous vers une vie sociale submergée par des moyens virtuels des transactions commerciales, mais néanmoins sonnantes et trébuchantes? C’est cette perspective qui se dessine à l’horizon proche où les bons vieux billets de banque, remplacés par une carte de paiement électronique ou un simple clic, n’auront plus droit de cité dans nos us et coutumes quotidiens.

Car voilà qu’encouragées par des moyens de paiement nouvelle génération, de plus en plus d’entreprises marocaines ou étrangères de paiement incitent les porteurs de cartes ou de mobiles à effectuer des paiements..

Ces entreprises de paiement cherchent par tous les moyens à inciter les porteurs de cartes à utiliser de plus en plus ce moyen de paiement, pas uniquement pour les retraits. Leur objectif n’est autre que de réduire la circulation et l’utilisation du cash au profit des supports électroniques et digitaux. Les usagers de ces cartes n’auront pas, ainsi, à manipuler du cash, qui fait l’objet de toutes les convoitises. Vous n’avez qu’à les voir compter et recompter entre leurs mains, en toute fébrilité, les quelques billets qu’ils viennent de tirer des guichets. Ayant souvent peur de se faire piquer le cash dont ils disposent.

Par rapport aux pays du Nord (comme la Suède) ou, un peu moins par rapport aux pays du Sud de l’Europe (comme la France ou l’Italie), le Maroc est l’un des pays où la valeur d’usage de ces instruments monétiques comme la carte bancaire est loin d’être généralisée. On voit mal le boucher ou le vendeur de légumes au marché de Derb Ghalef, à Casablanca, utiliser un terminal de paiement électronique. Il faut bien le dire, au Maroc, les gens sont très attachés à l’utilisation du cash. Non seulement parce que, selon certaines estimations de la Banque mondiale, 14 millions de Marocains sont encore exclus du système bancaire, mais surtout parce qu’ils ne voient pas encore l’utilité de l’usage d’un tel support. Même dans un pays plus développé comme la France, 55% des paiements continuent à être effectués sous forme d’espèces, contre 40% pour la carte bancaire. Néanmoins, les habitudes évoluent. Est-ce à dire que pièces et billets vont disparaître? Rien n’est moins sûr. Certains experts français considèrent «qu’il restera toujours une part incompressible d’espèces en France».

Pour le Royaume, la situation est un peu différente. Pour des raisons culturelles, une catégorie de citoyens préfère thésauriser et faire davantage confiance au maniement du cash. Une autre catégorie de citoyens, aux moyens limités et irréguliers, ne trouve pas intérêt à effectuer des transactions fréquentes sous une autre forme qu’en espèces sonnantes et trébuchantes