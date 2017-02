Les algériens de plus en plus inquiets quant à l’avenir de leur pays

L’Algérie sous perfusion

Voici que le lundi 20 février 2017, a été annulée la visite de la chancelière allemande, Angela Markel, à Alger à la demande des autorités de ce pays. Le motif invoqué fait référence à l’“indisponibilité temporaire” du président Abdelaziz Bouteflika par suite d’une “bronchite aiguë”.

Il faut donc que son état de santé se soit passablement aggravé pour en arriver là. Mais est-il encore en état? Ses apparitions publiques sont de plus en plus rares et l’opinion publique algérienne nourrit de nouveau de fortes interrogations.

C’est que l’“après-Bouteflika” pèse de tout son poids depuis des années, en particulier depuis son AVC en avril 2013. Il n’y a que Ahmed Ouyahia, directeur du cabinet du président et secrétaire général du parti RND, qui maintient que rien n’empêchait Bouteflika de poursuivre son mandat.

Hypothèques majeures

Dans ce même registre, voilà Amar Saadani, ancien secrétaire général du FLN, qui soutient que “la prochaine élection présidentielle aura lieu en 2019 et non pas avant”; une manière d’indiquer que la question est posée…

En tout cas, les candidats sont là, déclarés ou non. Le mieux placé, celui qui tient la corde pourrait-on dire, est sans conteste le général Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la défense nationale et patron de l’armée. Après le limogeage du général Ahmed Toufik, tout puissant responsable l’appareil sécuritaire et du DRS, en septembre 2015, l’institution militaire n’est plus à “deux têtes”. Gaïd Salah, 76 ans, se veut sans doute le “Sissi algérien”, à savoir le garant de la stabilité, de la continuité et de l’unité alors que l’Algérie doit faire face à tant d’hypothèques majeures.

La plus pesante est sans doute la forte austérité à l’ordre du jour après quelque quinze ans d’une insolente aisance financière liée au renchérissement du cours du baril de pétrole jusqu’en juin 2014. La loi de finances 2017 témoigne de cette situation. Elle impose des augmentations quasi-générales, étend les taxes et se voit contrainte d’acter de fortes restrictions budgétaires. La situation sociale s’est ainsi gravement détériorée avec des mouvements sociaux et même des émeutes à Béjaïa (Kabylie) et d’autres localités. Le spectre du “printemps arabe” réapparaît, nourri par l’exaspération des populations du fait de leurs mauvaises conditions sociales. C’est dire que la situation financière et économique va s’aggraver et compliquer un champ politique déjà sous astreinte.

Réformes douloureuses

Déficitaire à hauteur de 25 milliards de dollars en 2015, puis à 30 milliards de dollars en 2016, l’État doit faire face à de grandes difficultés financières. Pour 2017, le plus dur est à venir et le FMI prévoit que l’Algérie restera déficitaire jusqu’en 2020. Les rentrées fiscales vont davantage se contracter. L’Algérie est bien loin du minimum de 100 dollars/baril pour équilibrer le budget, alors que le gouvernement table encore sur une reprise en vue. Il n’y a pas d’autre choix que d’entreprendre des réformes structurelles, douloureuses et impopulaires parce que devant porter sur les subventions de produits de base ou encore la réduction des dépenses d’investissement et de fonctionnement.

“L’année de la dernière chance”

Autre préoccupation: le matelas des réserves de change, qui, selon le Premier ministre, Abdelmalek Sellal, ne baisseront pas sous les 100 milliards de dollars, “quelles que soient les circonstances”. Mais au rythme actuel des dépenses d’importation –dont 10 milliards de dollars de facture alimentaire–, l’Algérie ne pourrait tenir que 4 ans des réserves de change actuelles de 116 milliards de dollars. Il faut ajouter que la valeur du dinar est en chute libre depuis deux ans face au dollar. Cela ramène cette monnaie à sa valeur réelle, surévaluée par rapport aux fondamentaux de l’économie mais aussi pour minimiser les déficits et l’impact de la chute des prix de pétrole par un effet de change. La conséquence en est cependant le phénomène de l’inflation importée, un dinar faible renchérissant mécaniquement les importations.

Par ailleurs, la situation sociale et de l’emploi ne peut que se dégrader. La crise actuelle ne pourra que conduire à des effets notables sur les recrutements et les licenciements du fait du ralentissement de l’activité économique. S’il est bien prévu une hausse de 3,6% du PIB pour le premier semestre de 2017, à terme celle-ci ne pourra que se contracter. C’est le même Abdelmalek Sellal qui avait tiré la sonnette d’alarme, en décembre dernier à propos de “2017, année difficile et de la dernière chance.’’ La règle des 49/51% obligeant l’investisseur étranger à ne pas détenir plus de 49% du capital d’un projet d’investissement est encore l’un des principaux obstacles à l’attractivité et au climat d’affaires des investissements directs étrangers.

La question d’un nouveau modèle de croissance est posée mais sans concrétisation. L’endettement extérieur, qui est de nouveau sollicité –un emprunt de 900 millions de dollars a été opéré il y a un mois–, est la seule possibilité pour faire face à la crise financière en attendant une amélioration du cours du pétrole… Pas de quoi nourrir l’optimisme à propos d’un régime sous perfusion.