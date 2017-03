Alerte météo: Vent fort et rafale de vent entre 70 et 90 km/h, vendredi et samedi

Un vent assez fort à fort de secteur ouest à nord, avec une rafale de vent entre 70 et 90 km/h, est prévu, vendredi et samedi dans plusieurs régions du Royaume, a annoncé jeudi la Direction de la météorologie nationale (DMN) dans un bulletin météorologique spécial.

« Un vent assez fort à fort de secteur ouest à nord avec un vent moyen entre 45 et 65km/h et une rafale de vent entre 70 et 90 km/h » intéressera vendredi, de 09H00 à 24H00, les zones de Figuig, Jerrada, Taourirte, Guercif, Taza, Nador, Driouche, Midelt, Boulemane, Errachidia, Ouarzazate et Dakhla, a indiqué la Direction.

Il persistera également samedi de 09H00 à 24H00 dans les provinces de Chefchaouen, Tétouan, Fnideq-M’diq, Fahs-Anjra, Tanger, Larache, Al Hoceima, Ouarzazate et Dakhla, a ajouté la même source.