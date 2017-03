Al Hoceima : le ministre de l’Intérieur appelle à mobilisation de tous pour le développement locale

Les développements survenus récemment dans la province d’Al Hoceima ont été au centre ce mardi d’une réunion du ministre de l’Intérieur avec l’ensemble des responsables, des instances élues et des acteurs de la société civile.

« Il faut que tous adhérent à la mobilisation collective pour le développement de la province pour répondre aux attentes des habitants », a appelé en substance le ministre de l’intérieur exhortant les acteurs concernés pour qu’ils « redoublent d’efforts au service des sujets de SM le Roi et restent constamment mobilisés pour servir l’intérêt général » .

Cette réunion a été aussi l’occasion de passer en revue la situation dans la région et d’examiner les moyens à même d’accélérer la dynamique de développement local.

Le ministre de l’intérieur a annoncé, lors de cette réunion, que le gouverneur de la province d’Al Hoceima, Mohamed Zhar a été rappelé à l’administration centrale du ministère de l’Intérieur et que Mohamed Faouzi, Wali, inspecteur général du ministère a été chargé de la gestion des affaires de la province dans l’attente de la nomination par SM le Roi d’un nouveau gouverneur lors du Conseil des ministres.

Cette mesure répond au souci d’instaurer un nouveau climat dans la province d’Al Hoceima de nature à accompagner les attentes des populations et de réunir les conditions appropriées pour réaliser le développement économique et social durable, et afin de répondre aux aspirations et préoccupations de la population de la province.