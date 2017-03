Al Hoceima : des manifestants attaquent une résidence de la police

Des actes de vandalisme ont secoué dimanche soir la région d’Al Hoceima. Un groupe d’individus, de retour dimanche soir d’une manifestation à la commune d’Ait Youssef Ou Ali, ont attaqué aux pierres une résidence réservée aux éléments de la police à Imzouren et mis le feu à ses abords. D’après les autorités locales de la province d’Al Hoceima, quatre voitures et un bus des forces publiques ainsi qu’une voiture privée ont été brulés. Ces actes ont également causé des dégâts matériels dans la résidence précitée et dans un camion-citerne de la Protection civile.

Les forces publiques sont intervenues pour rétablir l’ordre et une enquête a été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, en vue d’identifier les personnes impliquées dans ces incidents et les traduire devant la justice.