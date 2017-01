Akhannouch : Le RNI va créer de nouvelles structures

Le Rassemblement national des indépendants (RNI) va créer de nouvelles structures et organes à même de relever les défis de l’avenir et répondre aux attentes de ses militants, a indiqué, mardi à Fès, le président du Parti, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors d’un meeting avec les militants du Parti de la colombe de la région Fès-Meknès, M. Akhannouch a souligné que le RNI n’a pas réalisé des résultats satisfaisants au cours des législatives précédentes, ce qui nécessite une évaluation positive et objective de l’action du Parti et examiner les dysfonctionnements afin de construire un parti fort et capable de réaliser des résultats positifs lors des prochaines échéances et de répondre aux attentes des citoyens.

Le président du RNI a souligné que les rencontres organisées par le Parti dans les différentes régions du Maroc visent à resserrer les rangs du Parti, se pencher sur les priorités dont la mise en place des organisations de jeunesse et de femmes, et consolider la communication entre la direction centrale et le bureau politique avec les membres et les militants dans les diverses régions afin de trouver des solutions idoines aux problèmes qu’ils rencontrent.

M. Akhannouch n’a pas manqué non plus à cette occasion de mettre en valeur les potentialités économiques dont regorge la région Fès-Meknès et qui nécessitent la création d’un climat attractif pour les investisseurs et contribuer à la création des postes d’emploi pour les jeunes.

Lors de cette rencontre à laquelle ont pris part les membres du bureau politique, le président du RNI a souligné l’impérieuse nécessité de renforcer les investissements au niveau de la région et de créer des projets structurants de développement afin de favoriser le décollage économique de la région.