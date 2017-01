Akhannouch met le turbo

“Sans lui, on ne serait sans doute jamais parvenus à élire les instances du parlement.” Ce témoignage, c’est un membre du bureau politique du Mouvement populaire (MP) qui nous le confie. Le “lui” dont il est question, c’est le secrétaire général du Rassemblement national des indépendants (RNI), Aziz Akhannouch.

Rappel des faits: lundi 16 janvier 2017, la Chambre des représentants, chambre basse du parlement, se réunissait enfin plus de trois mois après les élections législatives. La majorité des députés se sont entendus sur Habib El Malki comme président (lire par ailleurs). Un choix pas forcément logique en raison du nombre de sièges (seulement 20) du parti de l’ancien ministre de l’Agriculture (1998-2000) puis de l’Education nationale (2000-2007), l’Union socialiste des forces populaires (USFP). Mais il permet de dépasser avec beaucoup d’ingéniosité une situation de blocage qui n’a que trop duré. D’autant qu’il fallait ratifier dans les plus brefs délais la loi portant approbation de l’Acte constitutif de l’Union africaine (UA), préalable nécessaire à l’adhésion du Maroc à l’organisation continentale.

La fracture de la Chambre des représentants entre le Parti de la justice et du développement (PJD) et le Parti authenticité et modernité (PAM), qui contrôlent respectivement 32% et 26% des sièges loin devant les autres partis, mettait en péril le retour du Royaume à sa famille institutionnelle africaine. Élire un président parmi les deux formations n’aurait fait qu’accentuer la crise. D’après notre interlocuteur, M. Akhannouch a lui-même mis la main à la pâte pour convaincre la plupart des autres partis de voter pour le candidat de l’USFP.

Outre le MP et l’Union constitutionnelle (UC), avec laquelle le RNI forme un seul et même groupe parlementaire depuis octobre 2016, il a su trouver les bons mots pour rallier le PAM. Au passage, M. Akhannouch n’a pas cédé à la tentation d’appuyer un des siens, bien que le secrétaire général du PJD, Abdelilah Benkirane, l’ait de son propre aveu appelé au téléphone, le 12 janvier 2017, pour le pousser dans ce sens, dans une tentative désespérée de faire éclater le consensus en constitution. Il aurait pu garder le perchoir pour le RNI, déjà occupé depuis 2014 par Rachid Talbi Alami, mais cela n’aurait pas été sans davantage compliquer la donne. M. Akhannouch a agi, commente notre source, en rassembleur. “D’autres auraient facilement pu privilégier leurs étroits intérêts partisans au détriment des intérêts suprêmes de la nation, nous déclare-t-elle, visiblement admirative. Aziz Akhannouch est un vrai patriote. Personne ne devrait douter de l’amour qu’il porte à son pays.”

Retour en politique

Depuis le début des tractations pour la formation du prochain gouvernement, M. Akhannouch est pourtant systématiquement diabolisé par de nombreux médias nationaux. On le dit missionné par le Palais royal. L’homme est effectivement proche du roi Mohammed VI. A plusieurs reprises, le Souverain s’était personnellement rendu chez lui à son domicile dans le quartier de Californie dans la ville de Casablanca, notamment pour la rupture du jeûne pendant le mois de Ramadan. Par ailleurs, M. Akhannouch avait rejoint, en janvier 2016, la famille royale dans la région de Hong Kong, en Chine, où Mohammed VI avait passé les fêtes de fin d’année.

Grande compétence

Mais ce qu’on oublie, insiste-t-on dans son entourage, c’est que son retour en politique en octobre 2016, quelque quatre mois après son départ annoncé, a d’abord répondu à une demande interne au sein du RNI. “Les théories colportées à l’encontre de Si Aziz sont complètement absurdes, s’insurge un député du parti de la colombe, qui préfère garder l’anonymat. Je peux vous assurer que c’est nous-mêmes qui lui avons demandé de prendre la direction de notre formation. Nous savions sa grande compétence. Son travail au ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime depuis près d’une décennie en témoigne largement. Nous voulions avoir à notre tête un vrai leader, qui sait agréger tout le monde autour de lui. Je pense que ces trois derniers mois ont prouvé que nous avons bien eu raison de le solliciter.”

Derrière les accusations de velléités “tahakkoumistes” à l’encontre de M. Akhannouch, principalement le PJD. Ce dernier dispose d’une machinerie médiatique bien huilée, notamment sur les réseaux sociaux. En tenant tête à M. Benkirane, le secrétaire général du RNI a beaucoup indisposé les islamistes. Ceux-ci croyaient la voie ouverte devant eux, après leur première place aux législatives d’octobre 2016, pour mettre main basse sur le gouvernement, qu’ils espéraient diriger sans s’embarrasser de gants de velours en faisant pratiquement fi des autres composantes de la future majorité.

Marge de manoeuvre

Flairant le piège, M. Akhannouch a refusé de tomber dans le panneau. Oui, il accepte volontiers de participer au gouvernement, mais en ayant lui et son allié de l’UC une marge de manoeuvre qui équivale à leur poids au sein de la Chambre des représentants.

Ils ne prendraient tout de même pas part à la majorité uniquement pour jouer les utilités! Le secrétaire général du MP, Mohand Laenser, et le premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachgar, apporteront d’ailleurs leur soutien clair et net à M. Akhannouch. À M. Benkirane, ils ont tous deux signifié qu’ils ne négocieront pas avec lui sans le RNI. Une stratégie qui s’est avérée payante.

Le “défaut” de l’honnêteté

Elle a déjà amené M. Benkirane à se défaire du Parti de l’Istiqlal (PI), que le secrétaire général du PJD voulait utiliser pour minorer davantage le poids des autres partis dans le gouvernement que le Roi l’avait chargé de constituer en octobre 2016. Ce n’est cependant pas sans taxer en “off” M. Akhannouch de tous les noms. “Je pense que le grand défaut de Aziz Akhannouch est son honnêteté, analyse notre membre du MP. Dès qu’il a commencé à discuter avec Abdelilah Benkirane, il a joué cartes sur table, sans circonlocutions comme c’est en général le cas dans le domaine de la politique.

C’est son éducation, “agharas agharas” comme on dit dans le dialecte berbère de sa région du Souss, qui veut cela. On voit bien que c’est une personne intègre.” La franchise de M. Akhannouch lui jouera cependant des tours. Quelque temps après sa première rencontre avec M. Benkirane, ce dernier ébruite la teneur de leurs discussions, en en faisant une tentative de hold-up à l’encontre de son parti. Il l’expliquera par la “nécessité” d’être transparent vis-à-vis des autres membres du secrétariat général du PJD. Véritable bête médiatique, M. Benkirane se vend comme le gentil dans l’histoire. Il qualifiait pourtant quelques semaines plus tôt M. Akhannouch de “frère” et d’“homme nationaliste”.

Séparation forcée

Pour l’instant donc, les tractations sont au point mort. M. Benkirane y a luimême mis fin le 8 janvier 2017 après que M. Akhannouch, et par ailleurs M. Laenser également, aient refusé de lâcher leurs alliés de l’USFP et de l’UC, dans un communiqué conjoint des quatre partis. Le chef islamiste a voulu en effet les écarter en représailles contre la séparation forcée avec le PI.

Mais il devrait finalement faire machine arrière. En effet, Saâd Dine El Otmani, président du conseil national du PJD, qui tient lieu de parlement du parti de la lampe, a annoncé, le mardi 17 janvier 2017, la reprise des négociations après le prochain sommet de l’UA. Celui-ci est prévu les 30 et 31 janvier 2017.

M. El Otmani l’a expliqué par la nécessité de sceller d’abord cette question d’intérêt national crucial. De toute façon, M. Akhannouch accompagne actuellement Mohammed VI dans sa tournée africaine au Ghana, en Zambie et au Sud-Soudan, dans le cadre de ses fonctions de ministre sortant de l’Agriculture. Mais déjà avant son retour, il s’annonce déjà comme le vainqueur moral de son opposition à M. Benkirane, désavoué désormais même dans ses rangs.