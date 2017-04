Akhannouch décroche un don de 51,5 millions d’euros du Fonds Vert pour le Climat

Un don global de 51,5 millions d’euros a été accordé par le Fonds Vert pour le Climat (FVC) en faveur de deux projets d’irrigation, a annoncé vendredi le ministère de l’Agriculture et de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts.

Ces projets concernent l’aménagement hydro-agricole du périmètre Boudnib associé au Barrage Kaddoussa sur Oued Guir et la sauvegarde de la plaine irriguée de Saiss, a indiqué le ministère dans un communiqué.

D’après la même source, des prêts de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) de 120 millions d’euros et de l’Agence Française de Développement (AFD) de 41 millions d’euros ont été alloués pour le financement de ces mêmes projets.

Le projet de sauvegarde de la Plaine de Saiss vise principalement la sauvegarde de la nappe phréatique du Saiss, en apportant une dotation régularisée d’eau d’irrigation à partir de la surface (Barrage M’dez) pour substituer une grande partie des prélèvements à usage agricole, a fait savoir le communiqué.

Ce projet, dont le coût s’élève à 4,8 milliards de dirhams (MMDH), bénéficiera de 120 millions d’euros de prêt octroyé par de la BERD et d’un apport du FVC sous forme de don s’élevant à 31,5 millions d’euros, selon le ministère.

Le projet d’aménagement hydro-agricole du périmètre Boudnib associé au Barrage Kaddoussa sur Oued Guir vise, quant à lui, l’adaptation de l’agriculture oasienne aux changements climatiques dans la région Meknès-Tafilalelt, à travers la mise en place et la gestion d’un réseau d’irrigation.

Le coût de ce projet s’élève à 836 millions de dirhams, avec un apport du FVC sous forme de don de 20 millions d’euros, et un prêt de l’AFD s’élevant à 41 millions d’euros, a précisé la même source.