Aidons Gad à retrouver ce génie !

Sur son compte twitter, Gad El Maleh a publié la vidéo d’un vieil homme très jovial en train de fredonner une chanson disco. En commentaire, Gad a écrit : « Allo Le Maroc. Qui peut m’aider à retrouver ce génie??‪ #moroccoforever ». Et toute la twittoma s’y est mise. Le tweet de l’humoriste franco-marocain a ainsi recueilli plus de 15.000 j’aime et pas moins de 800 retweets. Vivement que Gad El Maleh retrouve cet homme qui va sûrement l’inspirer pour un prochain sketch ou peut-être même un duo !

Allo Le Maroc.Qui peut m’aider a retrouver ce génie??#moroccoforever🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦🇲🇦 pic.twitter.com/ZsiZi3gvrF — GAD (@gadelmaleh) 10 mars 2017