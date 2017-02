Agression d’un détenu à la prison locale d’El Jadida

La Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGPAR) a décidé de suspendre un fonctionnaire de la prison locale d’El Jadida, de le déférer devant le conseil disciplinaire et de demander l’ouverture d’une enquête judiciaire, suite à une vidéo relayée sur Facebook dans laquelle un détenu fait état d’une agression qu’il aurait subie de la part dudit fonctionnaire.

Dans un communiqué, la Délégation a affirmé qu’aussitôt informée des faits, elle a ordonné de soumettre le détenu concerné aux examens médicaux nécessaires à l’hôpital provincial d’El-Jadida et au CHU Ibn Rochd à Casablanca en vue de lui prodiguer les soins nécessaires.

Parallèlement, la Délégation a dépêché d’urgence, le 30 janvier dernier, une commission centrale d’enquête et d’investigation pour déterminer les tenants et aboutissants de cet incident, souligne le communiqué, ajoutant à ce propos qu’il a été procédé à l’audition du détenu concerné, qui était au CHU Ibn Rochd pour examens médicaux, ainsi que des autres détenus et fonctionnaires qu’il a cités comme témoins des faits.

Sur la base des conclusions du rapport élaboré à ce sujet, la Délégation a décidé de suspendre le fonctionnaire concerné, de le déférer devant le conseil disciplinaire et d’adresser, à la même date, une correspondance au parquet général compétent pour l’ouverture d’une enquête judiciaire.