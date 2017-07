Les agences de presse méditerranéennes en conclave à Agadir

La 26ème assemblée générale de l’Alliance des agences de presse méditerranéennes (AMAN) s’est ouverte mardi à Agadir avec la tenue d’un séminaire sur les mutations des agences de presse face aux défis des réseaux sociaux. Ouvrant les travaux de ce conclave de deux jours qui se tient en présence des directeurs généraux et représentants des différentes agences du pourtour méditerranéen, le directeur général de la MAP, M. Khalil Hachimi Idrissi, a indiqué que ce rendez-vous s’articule, comme à l’accoutumée, autour des travaux de l’AG qui commencent mercredi, et d’un débat qui examine cette année les mutations qui se posent, avec acuité, aux agences de presse dans un univers marqué par la révolution numérique et l’explosion de l’offre informationnelle.

Le séminaire est animé par des représentants des instances de régulation, des juristes et des professionnels des média.