Afrobasket 2017 : Le Maroc en demi-finales face à la Tunisie

La sélection marocaine de basket-ball devra affronter, vendredi, son homologue tunisienne aux demi-finales de l’Afrobasket-2017 (messieurs), co-organisé par la Tunisie et le Sénégal, après sa victoire sur l’Egypte (66-62).

Dans une déclaration à la presse, l’entraîneur de la sélection marocaine de basket-ball, Said Bouzidi, a indiqué que la qualification marocaine aux demi-finales de l’Afrobasket-2017 est un « exploit historique pour le cinq marocain qui intervient 36 ans après sa dernière accession au dernier carré en 1981 à Rabat ».

Il a estimé que cette qualification traduit la force de caractère des joueurs qui ont réussi à surmonter toutes les difficultés notamment celles rencontrées lors de la préparation de ce rendez-vous continental.

« Nos joueurs ont fait preuve d’une grande détermination tout au long du tournoi que ce soit lors du premier tour disputé à Dakar où ils ont remporté tous leurs matches, ou en quarts de finale jeudi après-midi à Tunis face à l’Egypte », a-t-il expliqué.

Il a relevé que « les joueurs ont bien négocié leur match des quarts de finale et réussi à exploiter les points forts des Egyptiens ».

Bouzidi a fait savoir que « les joueurs marocains aborderont la rencontre de vendredi (à partir de 18h00) sans pression », soulignant que « l’essentiel est de croire en nos moyens et de jouer sans calcul pour atteindre la finale ».

Pour sa part, Mario Palma, entraîneur de la sélection tunisienne, a indiqué que le match Maroc-Tunisie a sa propre vérité, même si les deux équipes ont un style de jeu similaire.

« Le cinq marocain compte sur un jeu collectif et il est bien dangereux en attaque grâce à sa grande homogénéité », a-t-il expliqué, soulignant que l’équipe tunisienne devra faire preuve de solidité mentale pour espérer atteindre la finale.

La Tunisie s’est qualifié aux demi-finales aux dépends de à la RD Congo (81-60).

L’autre demi-finale opposera vendredi à 20h30, le tenant du titre, le Nigéria qui s’était qualifié aux dépens du Cameroun (106-91), au Sénégal qui a battu l’Angola, avec 66/57.

Le tour préliminaire de ce tournoi, dont la finale aura lieu samedi, s’est joué du 8 au 10 septembre à Tunis (Groupes A et C) et à Dakar (Groupes B et D).

Avant la demi-finale, les nationaux s’étaient qualifiés, suite à leur victoire historique à Dakar devant l’Angola, 11 fois championne d’Afrique, et équipe que le Maroc n’a jamais réussi à vaincre lors de leurs cinq précédentes confrontations.