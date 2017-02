Affaire Salim Cheikh, directeur général de 2m

Scandale autour d’un viol imaginaire

Cette semaine, le directeur général de la télévision 2M, Salim Cheikh, s’est retrouvé à son corps défendant dans l’oeil du cyclone. Une certaine Saloua Bouchaib, passée en tant que stagiaire par la chaîne en 2014, l’accuse de viol. Pour preuve, avance-t-elle, des conversations téléphoniques publiées sur son profil sur le site web Facebook et qu’elle aurait transmises à plusieurs médias nationaux “fin janvier” 2017 déjà. On n’ergotera pas; après tout, c’est à la justice de juger de cette affaire. M. Cheikh a en effet porté plainte contre la jeune femme pour ce qu’il qualifie comme un chantage: elle l’aurait menacé contre un poste de journaliste titulaire.

L’intéressée elle-même reconnaît dans une interview au journal électronique Al-Aoual le lundi 6 février 2017 qu’il aurait été question, avant ses prétendus ébats avec le patron de 2M, d’une offre d’emploi, et que le viol, que d’aucuns avaient entendu au sens littéral, serait plutôt psychologique -le commentaire est sans doute dispensable à cet égard. En vérité, c’est l’acharnement de certains “confrères” sur M. Cheikh qui appelle réflexion.

Calomniez! Calomniez!

L’homme, cela va de soi, est une personnalité publique. A ce titre, ses potins intéressent, ou du moins suscitent-ils la curiosité, même indifférente. On lui prête aussi, de par ses responsabilités, de la puissance, et sans doute cela nourrit-il dans certains esprits les fantasmes les plus fous: au demeurant, son magistère à la tête d’un média, le plus regardé au plan national, lui joue paradoxalement un mauvais tour.

C’est que certains titres n’y sont pas allés avec le dos de la cuiller pour reprendre les allégations de Mme Bouchaib, sans même prendre la peine de vérifier la véracité de ses propos pour le moins graves. Du coup, toute une famille se retrouve sinon pour la vie, du moins pour quelque temps, jetée en pâture à la foule. Bien facile est-il sans doute de détruire des vies. Mais pour les reconstruire, il y va d’une autre paire de manche. Calomniez! Calomniez! Il en restera toujours quelque chose.

Parler d’une crise du journalisme revient à ressasser un refrain lassant: ce n’est pas nouveau, pour d’aucuns, la déontologie n’a jamais été une priorité. Les temps qui courent ont cependant ceci de particulier qu’ils connaissent une compétition acharnée comme jamais. Le paradigme nouveau est la grande vitesse; c’est à celui qui diffusera “l’information” en premier, quitte à en éluder la vérification. Dommage pour lui, M. Cheikh, en est l’ultime victime. Demain, qui sait?, les chevaliers du scandale pourraient bien eux-mêmes y passer.