Affaire du navire Key Bay chargé de l’huile de poisson à Laâyoune

Le Polisario tente un recours contre l’accord de pêche Maroc-UE

Au moment où l’Union européenne espère un retour aux négociations pour la conclusion d’un protocole de libreéchange complet et approfondi avec le Maroc, et après le grand retour du Royaume à l’Union africaine, le Polisario, dans des gestes désespérés, s’active de nouveau pour brouiller autant que possible les relations maroco-européennes. Après la tentative échouée de l’annulation de l’accord agricole, le front Polisario et ses commanditaires s’attaquent, cette fois, à l’accord de pêche.

En effet, le Front a protesté jeudi 29 janvier 2017 auprès des autorités européennes et belges auxquelles il a demandé, officiellement, de refuser une cargaison d’huile de poisson chargée à Laâyoune que transporte le navire Key Bay, qui a quitté le port de Fécamp (France) pour celui de Gand, en Belgique.

Déjà, en France, deux plaintes ont été déposées, la première devant le procureur de la République du Havre pour «discrimination économique et fraude à l’origine» et la seconde devant la direction interrégionale des douanes du Havre pour «infraction d’importation de marchandises sans déclaration d’origine valable».

Puissance et d’efficacité

Le Polisario justifie sa position par le jugement du 21 décembre 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) qui avait estimé que «les accords d’association de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc» ne sont pas applicables au Sahara. Certains députés européens ainsi que des responsables français, des pro-Polisario, ont demandé, pour leur part, aux autorités françaises d’examiner cette affaire.

Peine perdue pour les pro-Polisario. Mais ces derniers ne lâchent pas prise. Cette nouvelle sortie médiatique s’inscrit dans une stratégie qui vise à déstabiliser la position diplomatique marocaine auprès de ses partenaires européens, dont la demande sur les produits marocains constitue près des deux tiers de la demande extérieure. A cet effet, un réseau clandestin très actif a été créé en Scandinavie, en Hollande et au Royaume-Uni en 2004, pour échanger des informations sur l’industrie pétrolière au Sahara avant de se transformer en réseau oeuvrant à protéger les ressources naturelles et empêcher tout investissement marocain ou étranger dans les provinces sahariennes. Il s’agit en l’occurrence le Western Sahara Resource Watch.

La propagande anti-marocaine n’est cependant pas l’oeuvre de ce seul réseau. Il en existe d’autres. C’est dire qu’au moment où ces réseaux s’activent, la diplomatie parallèle, et notamment les ONG marocaines, ne montrent pas assez de puissance et d’efficacité pour contrer les pro-Polisario.

Ensuite, il faudra appeler la partie européenne à clarifier sa position. Une position mitigée qui compromettra la coopération du Royaume avec l’Union dans ses provinces du Sud, que ce soit pour l’accord agricole ou l’accord de pêche