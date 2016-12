Affaire de la Mauritanie : le Mouvement populaire entre en jeux

Le Mouvement populaire (MP) s’est dit confiant en la capacité de la Mauritanie voisine à faire la distinction entre une opinion exprimée par un responsable politique et la position officielle du Maroc, formant le souhait de voir les liens de fraternité entre les deux pays se consolider et se renforcer davantage au service de la sécurité et de la stabilité dans la région.

Dans un communiqué, le parti affirme suivre avec un grand étonnement les dernières déclarations d’un responsable politique marocain envers un pays voisin frère, la République islamique de Mauritanie, membre de l’Union du Maghreb arabe (UMA), qualifiant de sans fondement ces déclarations qui entravent les efforts visant à consolider les liens fraternels unissant le Maroc et l’Afrique et à contribuer à son développement, conformément aux hautes orientations royales.

Ces déclarations offrent une occasion propice aux ennemis de l’unité territoriale et aux agendas hostiles au retour de notre pays à sa place naturelle au sein de l’Union Africaine (UA), poursuit le communiqué.