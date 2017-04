Adnan Remmal, un Marocain nominé au prix de l’inventeur européen 2017

Le Marocain Adnane Remmal est nominé au prix de l’inventeur européen 2017. Ce chercheur et professeur de biologie est à l’origine d’une nouvelle méthode améliorant l’efficacité des antibiotiques. Titulaire d’un diplôme de troisième cycle en électrophysiologie et pharmacologie cardiovasculaire, d’un doctorat en pharmacologie moléculaire à l’Université de Paris XI et d’un deuxième doctorat en microbiologie, Adnane Remmal a développé un médicament anti-antibiotique qui exploite les propriétés médicinales naturelles des plantes ainsi que les capacités de destruction des microbes des antibiotiques traditionnels. L’innovation d’Adnane Remmal a le mérite d’offrir un nouvel outil dans la lutte contre la menace croissante des microbes résistant aux antibiotiques.