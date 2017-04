Abou Dhabi : Abdallah Laroui désigné personnalité culturelle de l’année

L’historien et penseur marocain Abdallah Laroui a été désigné « Personnalité culturelle de l’année », mercredi, par le Prix Cheikh zayed du Livre pour la 11è édition 2016-2017.

Le Prix Cheikh zayed du Livre accorde ce titre à une personnalité de renom ayant contribué à l’enrichissement de la culture arabe et internationale.

L’historien et penseur marocain Aldallah Laroui, recevra son prix lors d’une cérémonie prévue le 30 avril à l’occasion de la tenue du Salon du Livre d’Abou Dhabi.

Pour le secrétaire général du Prix Cheikh Zayed du Livre, Ali Ben Tamim, le penseur et écrivain marocain Abdallah Laroui a été choisi pour son rôle de fondateur d’un mouvement intellectuel et culturel qui a transcendé les frontières du Maroc pour atteindre l’Orient, et son influence ne s’est pas arrêtée aux frontières des universités et des institutions scientifiques, mais elle a englobé les domaines de la pensée politique arabe, et marquée de nombreuses pratiques culturelles.

Né en 1933 à Azemmour, Abdallah Laroui est considéré comme un fin-connaisseur de la culture arabe, ancienne et contemporaine, mais aussi de la culture occidentale sous ses différents aspects intellectuel, littéraire et artistique, et plus particulièrement dans les domaines de la philosophie, de l’histoire, du roman et du cinéma.

Pour les responsables du Prix, l’ouvrage « L’idéologie arabe contemporaine » de Abdallah Laroui (publié en 1967) constitue l’annonce d’une nouvelle étape dans la lecture de l’histoire de la culture arabe contemporaine moderne et de l’apport de l’élite intellectuelle.

« Le prix Cheikh Zayed du Livre » met l’accent aussi sur les spécificités des écrits, roman et traduction, de Abdallah Larioui qui est enraciné dans la connaissance, déterminé à relever les obstacles de la modernisation, et à cheval entre la pratique intellectuelle et littéraire, d’où la place de choix qu’il occupe dans la culture arabe contemporaine.