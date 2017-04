Abdelouafi Laftit, ministre de l’Intérieur

Abdelouafi Laftit nommé, mercredi 5 avril 2017, ministre de l’Intérieur, est de ces serviteurs de l’Etat qui allient aussi bien la compétence scientifique et technique que la connaissance du terrain. Ce natif, le 29 septembre 1967, de Tafrisst a très tôt montré des qualités de sérieux et d’intelligence qui l’ont prédestiné à réussir ses études supérieures en France.

Diplômé de l’Ecole polytechnique de Paris en 1989 et de l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées en 1991, il a commencé d’abord sa carrière professionnelle dans le domaine financier, en France, avant de rejoindre l’Office d’Exploitation des Ports (ODEP). Un établissement public de renommée où il a occupé entre 1992 et 2002, successivement, le poste de directeur des ports à Agadir, Safi et Tanger, avant d’être nommé, en mai 2002, directeur du Centre régional d’investissement (CRI) de Tanger-Tétouan.

Sa carrière va prendre un autre tournant dès le 13 septembre 2013. Un tournant décisif puisqu’il a eu le privilège d’être nommé par S.M. le Roi gouverneur de la province Fahs-Anjra.

Ce fin connaisseur de l’Administration territoriale va être encore nommé en octobre 2006, gouverneur de la province de Nador, poste qu’il a occupé jusqu’à sa nomination, en mars 2010, président directeur général de la Société d’aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tanger ville. Un passage qui aura duré presque quatre années dans une activité qui lui a permis encore une fois de mettre ses connaissances en gestion et son savoir- faire technique à l’épreuve.

Mais cet homme de dossiers et ce travailleur infatigable n’attendait que le moment opportun pour donner le meilleur de lui-même. Un voeu exhaussé lorsque le Souverain lui a renouvelé sa confiance en le nommant, le 24 janvier 2014, Wali de la région Rabat-Salé-Zemmour-Zaer, Gouverneur de la préfecture de Rabat. Ce père de quatre enfants est aujourd’hui encore plus comblé par sa nomination à la tête d’un ministère aussi stratégique que celui de l’Intérieur