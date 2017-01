Abdellatif Hammouchi, l’homme de l’année 2016

Son allure, sportive et longiligne, n’échappe plus à aucun regard. Son nom revient désormais dans toutes les discussions aussi bien dans les salons cossus du quartier de Souissi à Rabat que dans les derbs animés de Moulay Rachid à Casablanca. Mais que sait-on vraiment de Abdellatif Hammouchi?

L’homme demeure à plus d’un titre un mystère. C’est tout juste si l’on connaît de lui quelques généralités biographiques, éparsément filtrées par les médias nationaux à chaque fois qu’il a fait l’actualité. Surtout depuis son installation, mi-2015, par le roi Mohammed VI à la direction générale de la sûreté nationale (DGSN). Nous avons vainement posé la question à ceux qui l’ont côtoyé ou le côtoient toujours de près. Impossible d’obtenir ne serait-ce que le moindre indice.

C’est donc un paradoxe. Sous sa direction, la proximité et la communication avec le citoyen est devenue une antienne. La DGSN ne tient pratiquement plus de la grande muette. Dorénavant, elle n’hésite plus à s’afficher au grand jour. A cet égard, elle vient de se fendre, pour la première fois de son histoire, d’un large bilan retraçant la totalité de ses réalisations tout au long de l’année 2016. Aucun aspect n’est escamoté. Mais pour répondre aux interrogations sur son directeur général, il faut fatalement se tourner ailleurs.

Grande piété

Pour explorer ce désert d’information, le mieux donc est de suivre son parcours. Naissance dans la ville de Taza, en 1966: on l’oublie, mais le patron de la police entame à peine aujourd’hui le virage de la cinquantaine. “Aux âmes bien nées, la valeur n’attend point le nombre d’années”, disait le dramaturge Pierre Corneille.

Les Hammouchi sont de modeste extraction. Son père, aujourd’hui décédé, est originaire de la province de Guercif, dans l’ingrate région de l’Oriental. C’était un véritable homme du terroir, fortement attaché à ses racines populaires. Quant à sa mère, elle est d’ascendance algérienne. Abdellatif Hammouchi passe la plus grande partie de son enfance et de son adolescence dans la ville de Fès, où beaucoup de membres de sa famille vivent toujours. Son éducation est ancrée dans la réalité traditionnelle où il grandit.

De ce milieu, il gardera, de même que ses neuf frères et soeurs -dont sa soeur Laila Hammouchi, gouverneur, directrice de la planification et de l’équipement au ministère de l’Intérieur-, ses manières simples et sa grande piété, qu’on lui connaît toujours.

Aussi, son goût prononcé pour l’effort, jamais démenti: sa réussite, Abdellatif Hammouchi la devra à la seule force de son poignet. Pense-t-il déjà, jeune, à faire carrière dans la police? Il choisit en tout cas la voie royale pour ce faire, à savoir des études en droit. Baccalauréat en poche, il s’inscrit à l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah, à Fès toujours. Plus précisément à la célèbre faculté de Dhar Mahraz.

Fulgurante ascension

Nous sommes à la fin des années 1980. L’université est alors en plein bouillonnement. Chaque jour pratiquement, elle voit des affrontements entre militants d’extrême gauche, qualifiés de “basistes”, et, déjà, islamistes, à qui il devra sa fulgurante ascension. Mais nous n’en sommes pas encore là. Abdellatif Hammouchi suit les belligérances de loin. Discret -une épithète qui déjà lui colle à la peau-, il ne s’implique pas. Son objectif est de décrocher son diplôme. Il y parviendra brillamment.

Quelque temps plus tard, il intègre le ministère de l’Intérieur. Il vient de souffler sa vingt-cinquième bougie. Travailleur acharné, ne rechignant jamais à la tâche, Abdellatif Hammouchi gagne rapidement ses galons. Naturellement, la direction de la surveillance du territoire (DST), qui compte la fine fleur des sécuritaires du Royaume, vient frapper à sa porte. Il ne sait pas qu’une dizaine d’années à peine lui suffiront pour en prendre la direction.

En 1999, Mohammed VI est intronisé. La DST est restructurée de fond en comble. Driss Basri, qui en était le véritable directeur tout au long des dernières années de règne de Hassan II, est débarqué. Le général Hamidou Laânigri, ancien patron du service “Action” à la direction générale des études et de la documentation (DGED), prend sa suite. Il veut revoir l’organisation et forcément, s’adjoindre de jeunes loups pour accompagner le nouveau cap. Abdellatif Hammouchi, de par ses nombreuses qualités humaines et professionnelles, est remarqué aussitôt par l’expérimenté général. Il rejoint incessamment sa garde rapprochée. Mais c’est au lendemain des attentats du 11 septembre 2001, perpétrés aux Etats-Unis par l’organisation Al-Qaïda, qu’il va véritablement monter en grade. L’Oncle Sam, véhément, enclenche sa guerre contre la terreur. Il compte sur des pays amis, notamment le Maroc.

Nouveau cap

Abdellatif Hammouchi dispose alors de deux qualités qui lui permettront de devenir un interlocuteur privilégié des services américains. D’abord il est parfaitement anglophone –en plus de sa parfaite maîtrise de son arabe maternel et du français-, du fait notamment d’études en sécurité et en renseignement aux Etats-Unis, justement, et au Royaume-Uni.

Mais c’est surtout de par sa connaissance des mouvements islamistes que son apport sera le plus considérable, à l’heure où ceux-ci constituent désormais le principal danger. Encore aujourd’hui dans les milieux sécuritaires, on raconte comment Abdellatif Hammouchi pouvait vous citer de mémoire toute l’organisation de ces mouvements, sans oublier un seul nom ni le modus operandi de chacune. Dès lors, il devient évident que ce dernier est destiné à prendre les commandes de la DST. A ce titre, le mandat d’Ahmed Harari ne paraît, a posteriori, qu’un intermède.

Attentats terroristes

C’est chose faite en 2005. Mohammed VI le nomme directeur, avec pour objectif de changer les méthodes de fonctionnement du renseignement. On le charge d’apporter plus de rigueur à l’organisation. Il faut dire que le pouvoir craint que ne se reproduisent les attentats du 16 mai 2003, où une trentaine de victimes innocentes avaient péri dans la ville de Casablanca. Après dix ans, la DST –rebaptisée direction générale en 2013, suite à une restructuration- est aujourd’hui devenue à l’image de son patron. Dynamique, moderne, recte, d’aucuns de par le monde saluent son travail. Grâce à à la DGST et à d’autres directions similaires, notamment la DGED, le Maroc est actuellement considéré comme “le pays arabe le plus puissant en matière de renseignement” (dixit l’Organisation des Nations unies (ONU)). Aussi bien en Europe qu’en Amérique, plusieurs pays nous doivent une fière chandelle d’avoir réussi à déjouer des attentats terroristes sur leurs territoires.

L’Espagne et la France, pour ne citer qu’elles, ont toutes deux attribué ces trois dernières années leurs plus hautes distinctions honorifiques à Abdellatif Hammouchi.

Homme de confiance

Des méthodes en somme qui sont à l’origine de sa nomination à la tête de la police. Gageons qu’il parviendra avec le même esprit à en faire un appareil plus en phase avec son époque. Homme de confiance de Mohammed VI, qui l’avait décoré en 2011 du Wissam Al-Arch du rang d’officier, il est désormais au sommet. Père de famille –il a quatre garçons-, son sérieux, son abnégation et son intégrité font figure d’exemple pour la jeunesse marocaine. Tout compte fait, on ne pouvait certainement trouver meilleur homme de l’année.