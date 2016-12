Abdellatif Hammouchi, Homme de l’année 2016

L’Homme de l’année est une tradition qui accompagne Maroc Hebdo International depuis sa création, il y a 26 ans. Chaque fois, on essaie d’extirper au tumulte factuel l’homme qui a marqué l’année qui se termine, à quelque sphère socio-professionnelle qu’il appartienne. Nous avons ainsi porté notre choix sur des opérateurs économiques, des hommes politiques, des acteurs associatifs, des intellectuels de tous horizons productifs et des artistes créatifs.

Pour 2016, c’est Abdellatif Hammouchi qui nous a semblé être l’homme le plus représentatif d’une tâche primordiale parce que vitale et d’une situation prédominante parce qu’elle nous impacte tous, tout autant que nous sommes. Abdellatif Hammouchi est “le monsieur sécurité”, aussi bien au sens large que spécifique du terme. Il a sous sa supervision l’ensemble de l’appareil sécuritaire au niveau intérieur, la DGSN et la DGST. Difficile d’imaginer une charge aussi lourde, particulièrement par les temps actuels. Avec un soutien populaire quasi inédit, la police citoyenne n’a jamais autant mérité son qualificatif. Parfaitement en phase avec une menace sécuritaire sans frontières, le Maroc a fourni une aide précieuse à des pays étrangers en matière de lutte contre le terrorisme.

Et pourtant, l’opinion publique retient peut-être le nom mais pas vraiment le visage de l’homme.

Son travail exige de la discrétion; M. Hammouchi est discret. Ce sont plutôt ses états de service qui parlent pour lui. Qui est, au fait, Abdellatif Hammouchi? Maroc Hebdo livre un éclairage qui renseigne sur l’homme, son extraction sociale, son enfance et sa prime jeunesse; ainsi qu’une lecture de son parcours professionnel. Deux niveaux d’information qui permettent de connaître un peu plus l’homme en charge de notre sécurité.