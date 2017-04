Abdelkrim Benatiq, ministre chargé des Marocains de l’étranger et des Affaires de la migration

Son nom a été avancé comme candidat ministrable dont le profil cadre avec le département chargé des Marocains résidant à l’étranger et des Affaires de la migration. Lui, c’est Abdelkrim Benatiq, un militant syndicaliste et un homme politique de haut vol.

L’actuel secrétaire général de l’USFP, Driss Lachgar, a réussi là où ses prédécesseurs ont échoué, c’est-à-dire à le convaincre d’intégrer son parti Travailliste dans la famille ittihadie. Une opération actée en mai 2013. Depuis, Benatiq est devenu un membre influent du bureau politique de l’USFP, qu’il avait quittée en 2005 suite à une scission.

Driss Lachgar le cautionnait et mettait en avant l’expérience de ce militant syndicaliste chevronné et homme politique de gauche comme collaborateur régulier du Centre des études diplomatiques et stratégiques à Paris mais aussi d’arbitre-médiateur de renom, patron d’un cabinet de médiation-arbitrage international depuis janvier 2008.

En effet, Abdelkrim Benatiq fait ses débuts au sein de la jeunesse de l’Union socialiste des forces populaires (USFP) et de la Confédération démocratique du travail (CDT), où il a occupé le poste de secrétaire général du syndicat des banques. Le 6 septembre 2000, il est nommé Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie sociale, des petites et moyennes entreprises et de l’Artisanat dans le gouvernement Youssoufi. Lors du remaniement du 23 juillet 2001, il devient Secrétaire d’État au Commerce extérieur.

En 2005, il démissionne de l’Union socialiste des forces populaires pour se consacrer au projet de création de son propre parti, qui voit le jour à la fin de la même année sous le nom du Parti travailliste. En 2011, son parti intègre le G8, une coalition de huit partis, dont le RNI, vite tombé dans les oubliettes.

En politique comme dans sa vie privée, Benatiq n’aime pas être enfermé dans des pensées figées qui ne lui permettent pas d’évoluer. Il est agile et s’adapte facilement aux nouvelles situations. Il est aussi connu pour avoir aussi le verbe facile et de l’aplomb.