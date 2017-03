Abdelilah Benkirane n’est plus le chef du gouvernement désigné

Nouveau rebondissement dans la formation du futur gouvernement.

Après plus de cinq mois de blocage, le Roi Mohammed VI a décidé, ce mercredi soir, de décharger le chef de gouvernement nommé, Abdeilah Benkirane.

Chargé par le souverain, le 10 octobre 2016, soit trois jours après les élections législatives, de former le prochain cabinet, M. Benkirane sera remplacé par une autre personnalité du Parti de la justice et du développement.

Dans un communiqué diffusé par la chaine Al Aoula, le Cabinet royal rappelle que le Roi a demandé au secrétaire général du PJD à maintes reprises d’accélérer le processus de formation du nouveau gouvernement mais sans résultat probant. La même source précise que le nouveau chef de gouvernement sera désigné dans les prochains jours.

Voici le communiqué intégral du cabinet Royal :

»Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, avait pris l’initiative, 48 heures après l’annonce des résultats des élections législatives du 07 octobre 2016, de désigner M. Abdelilah Benkirane, Chef du Gouvernement.

A rappeler que SM le Roi avait exhorté, à plusieurs reprises, le Chef du Gouvernement désigné, d’accélérer la formation du nouveau gouvernement.

Après le retour au pays de SM le Roi, que Dieu Le préserve, au terme de la tournée qui a conduit le Souverain dans plusieurs pays africains frères, Sa Majesté le Roi a pris connaissance que les consultations menées par le Chef du Gouvernement désigné, pendant plus de cinq mois, n’ont pas abouti jusqu’à ce jour à la formation de la majorité gouvernementale, en plus de l’absence de signaux qui augurent de sa prochaine formation.

En vertu des prérogatives constitutionnelles de Sa Majesté le Roi, en Sa qualité de garant de la Constitution et de la bonne marche des Institutions, et de défenseur des intérêts suprêmes de la Nation et des citoyens, et partant du souci de Sa Majesté de dépasser la situation d’immobilisme actuelle, Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve, a décidé de désigner une autre personnalité politique du parti de la Justice et du développement en tant que nouveau Chef du gouvernement.

SM le Roi a opté pour cette Haute décision, parmi toutes les autres options que Lui accordent la lettre et l’esprit de la Constitution, en concrétisation de Sa volonté sincère et de Son souci permanent de consolider le choix démocratique et de préserver les acquis réalisés par notre pays dans ce domaine.

Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, recevra dans le délai le plus proche, cette personnalité et la chargera de former le nouveau gouvernement.

Sa Majesté le Roi a tenu à saluer le haut sens de responsabilité et de patriotisme sincère dont a fait preuve M. Abdelilah Benkirane, tout au long de la période pendant laquelle il a assumé la présidence du gouvernement, en toute efficacité, compétence et abnégation’’.