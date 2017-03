Dans cette coutre intervention face aux médias, le chef du gouvernement revient sur les derniers développements concernant le blocage gouvernemental qui dure depuis plus de quatre mois et demi. Ainsi Abdelilah Benkirane persiste et signe sur la position concernant son alliance avec l’USFP formulée il y a une semaine dans un communiqué officiel du PJD. Par ailleurs, le chef de gouvernement désigné a exprimé son souhait de rencontrer SM le Roi.