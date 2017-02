Le 5ème forum international Afrique développement les 16 et 17 mars à Casablanca

Le club Afrique développement du groupe Attijari-Wafabank organise, la 5ème édition du forum international Afrique développement les 16 et 17 mars prochains à Casablanca sous le thème « les nouveaux modèles de croissance inclusive en Afrique», ont annoncé lundi les organisateurs.

S’exprimant lors d’un point de presse en prélude à cette manifestation, placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, le PDG du Groupe Attijariwafa Bank, Mohamed El Kettani a indiqué, dans une allocution lue en son nom par le DG du Groupe Attijariwafa Bank, Boubker Jaï que ce rendez-vous, qui a déjà réuni depuis sa création plus de 5.500 opérateurs de 36 pays et fait générer près de 13.000 réunions d’affaires, est devenu incontournable dans l’agenda des opérateurs économiques et décideurs politiques engagés en Afrique. Et d’ajouter que « la confiance Royale nous oblige, d’édition en édition à répondre avec la plus grande attention aux recommandations des participants au Forum ainsi qu’aux attentes des communautés d’affaires des 14 pays du continent dans lesquels nous sommes investis, en particulier au moment où, fort d’une vision royale à l’avant-garde, le Royaume du Maroc réintègre officiellement, et par la grande porte, sa grande famille africaine à l’issue du récent Sommet de l’Union Africaine».

Dans ce contexte, explique M. Kettani, et sous l’impulsion de son actionnaire de référence, la SNI, lequel dispose d’une stratégie intra-africaine d’envergure, le groupe Attijariwafa Bank, au service de l’intégration économique, s’efforce, avec ses partenaires, de répondre humblement à chaque édition aux attentes des opérateurs ; lesquelles sont plus précises, et davantage orientées vers de nouvelles manières de créer de la richesse commune. Sont attendus à ce rendez-vous, près de 1.500 opérateurs de 25 pays du contient et des pays partenaires afin d’examiner ces nouveaux modèles, à travers notamment 3 workshops animés par des experts de haute facture: Le rôle des acteurs privés dans la création de valeur partagée, l’urbanisation: de la fracture à l’inclusion sociale et l’accélération de l’inclusion financière, a notamment indiqué M. Kettani.

Cette édition accueillera le Burkina Faso, la République du Congo, la Côte d’Ivoire, l’Egypte, Madagascar, le Rwanda, le Sénégal et la Tunisie, ajoute la même source. Des présentations de projets structurants sont également programmées, ainsi que des sessions de présentations d’initiatives d’acteurs économiques en faveur des entreprises africaines, a précisé M. Kettani.

Au service des acteurs économiques et des initiatives audacieuses en faveur de la coopération Sud-Sud, un hommage sera rendu aux entreprises qui ont pris, avec succès, le pari intracontinental par la remise des Trophées de la Coopération Sud-Sud, à l’issue des délibérations d’un Jury composé des présidents de patronat africains.

Seront également décernés «Les Trophées du Jeune Entrepreneur», lesquels récompenseront les meilleurs jeunes entrepreneurs africains dans les catégories « Innovation », «Entrepreneuriat Social » et «Développement durable», indique M. kettani. Né il y a prés d’un an , par la volonté de la SNI et des participants du Forum, le Club Afrique Développement a pour vocation d’institutionnaliser l’esprit du Forum, poursuivre un accompagnement pragmatique de l’ensemble des requêtes des communautés économiques opérant avec les différentes banques du réseau du groupe Attijariwafa bank, en termes de mise en relation, de découvertes de marchés, de missions sectorielles, d’accès à de l’information fiabilisée et aux appels d’offres émis dans 13 pays en Afrique.

L’année dernière a été consacrée au lancement du Club dans 6 capitales d’Afrique (Abidjan, Dakar, Douala, Libreville, Pointe-Noire, Tunis). Aujourd’hui, il fédère près de 400 membres actifs présents dans 12 pays. L’année 2017 sera celle des rencontres sectorielles, des missions de découverte, des réunions d’affaires et de l’appropriation accrue du Club par ses membres pour une construction collective du réseau d’opportunités.