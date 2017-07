5 à 20 ans de prison pour 11 personnes accusés de terrorisme

La chambre criminelle de première instance chargée des affaires du terrorisme près l’annexe de la Cour d’appel à Salé a prononcé, jeudi soir, des peines allant de 5 à 20 ans de prison ferme, à l’encontre de 11 prévenus, condamnés dans des affaires liées au terrorisme.

La Chambre a ainsi condamné à 20 ans de prison ferme l’accusé principal, 18 ans de prison ferme deux autres accusés, 10 ans de prison ferme cinq autres et 5 ans de prison les trois qui restent, pour « constitution d’une bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes dans le cadre d’un projet collectif visant à porter gravement atteinte à l’ordre public, détention d’armes, d’explosifs et de munition contrairement aux dispositions de la loi, apologie d’actes et d’organisation terroristes et persuasion d’autrui à commettre des actes constituant un crime terroriste ».

Les services de police avaient indiqué dans un communiqué, avoir parvenu en septembre 2015 à démanteler cette cellule, qui s’activait dans plusieurs villes du Royaume et qui prévoyait des plans destructifs visant à porter gravement atteinte à l’ordre public, ajoutant que les membres de cette cellule, baptisée « Jund Al-Khilafa au Maroc » (les soldats du califat au Maroc), s’alliait au groupe de « Daech ».

La Chambre a également condamné, dans un autre dossier, à 2 ans de prison ferme trois autres accusés pour « constitution de bande en vue de préparer et commettre des actes terroristes, incitation et apologie à des actes constituant un crime terroriste ».