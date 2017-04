4ème Édition du festival de l’astronomie de Rabat

Cap sur l’espace !

VULGARISATION. Des ateliers, des conférences et surtout des observations d’astres à l’aide de télescopes. Le 4ème Festival d’Astronomie de Rabat est l’occasion à ne pas rater pour les férus de l’espace, mais aussi pour les curieux en quête de nouvelles connaissances.

“J’adore l’espace. J’ai regardé plein de dessins animés puis des documentaires sur l’astronomie qui m’ont fasciné. Pour moi, ce festival est une occasion inédite de vivre cette passion naissante dans le monde réel même”. Soufiane et l’un des centaines de participants à la quatrième édition du Festival d’Astronomie de Rabat, qui se tient du 1er au 8 avril 2017. Ce collégien de 13 ans est accompagné d’ailleurs d’une demi-douzaine de ses amis. Ils se sont donné rendez-vous à la Médiathèque de la fondation Mohammed VI de la capitale, où se tient une conférence scientifique sur plusieurs thèmes liés à l’astronomie.

Echange et curiosité

Au menu, une intervention du président de l’Association d’astronomie de Rabat, Abdelhafid Bani. Mais surtout un échange interactif autour des exo-planètes et des extraterrestres animé par Dr Samir Kadiri, un astrophysicien doué pour la médiation scientifique et capable de discuter des phénomènes super compliqués avec des enfants. Sur place, des peintures sur le même thème sont exposées. Les yeux sont rivés sur les intervenants. Les visages des quelques centaines de personnes présentes ici débordent de curiosité et d’enthousiasme.

Après près de deux heures d’expositions, le public semble satisfait. «Les Marocains sont intrigués par l’espace et par l’astronomie et ont envie de les comprendre, de les découvrir, mais ils trouvent des difficultés à y parvenir», nous explique Nouriana Dif, membre du comité d’organisation du festival. Celle-ci ne cache pas sa satisfaction. «J’ai été interpellée par l’hétérogénéité du public. Je m’attendais à un public jeune en grande partie, mais finalement j’ai vu des personnes âgées, en plus enfants et des jeunes étudiants des deux sexes. J’ai été agréablement surprise par les questions posées, qui ont été d’un niveau impressionnant. Une fillette de dix ans a même demandé des détails sur le secret de la matière obscure dans l’espace», poursuit-elle.

Regard sur l’infini

Mais les conférences, bien qu’elles soient riches et abordent des sujets divers, ne sont pas les activités les plus populaires du festival. En effet, les observations des planètes attirent encore plus de participants. Nous sommes allés à la marina de la ville, où cette activité a lieu. Sur place, les organisateurs distillent les explications aux curieux, venus jeter un coup d’oeil sur l’immensité de l’univers à travers des télescopes installés sur place. Une ambiance de joie domine les lieux. Certains sont venus en famille pour y profiter de cette chance qui ne risque pas de se reproduire de si tôt. Au total, près de 600 personnes ont répondu présent. «C’est éblouissant», résume Meriem. Cette jeune étudiante possède déjà des connaissances en la matière, et ce festival est un rendez-vous incontournable pour elle. «Je suis déjà entrainée à reconnaitre les constellations, mais grâce à ce festival, j’ai eu même l’opportunité de reconnaitre pour la première fois Jupiter et la Lune en direct» explique elle avec joie. «C’est logique que cette activité soit la plus attractive de la programmation. Les gens n’ont pas accès aux observations mais l’Association d’astronomie de Rabat fait en sorte de leur donner les moyens de le faire», nous explique Mme Dif.

Les parents n’hésitent pas à s’y mettre également. «Voir un événement pareil dans une ville marocaine, c’est déjà énorme car dans notre temps cela relevait de l’impossible », nous confie Abdelhamid, venu avec sa femme et ses trois enfants pour participer aux observations. «Mais une semaine c’est peu. Il faut qu’il y ait plus d’activités similaires, tout au long de l’année et partout au Maroc», martèle-t-il. Quoi qu’il en soit, les organisateurs affichent clairement leur optimise, et constatent déjà les fruits de leur travail. Pour M. Bani, et après quatre éditions, le bilan est positif. «On a appris à mieux faire les choses avec plus d’expérience », assure-t-il. Pour lui, l’intérêt envers l’astronomie a indéniablement augmenté ces dernières années