3è rencontre du groupe de travail entre le Maroc et les pays du CCG à Rabat

La troisième rencontre du groupe de travail chargé de la coopération économique entre le Maroc et les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG), se tiendra les 14 et 15 février à Rabat.

Cette rencontre intervient pour renforcer les liens de coopération et de fraternité exceptionnelles unissant le Maroc et les pays du Golfe, de mettre en œuvre le plan d’action conjoint qui s’inscrit dans le cadre du partenariat stratégique Maroc-CCG, explique un communiqué du ministère délégué auprès du ministre de l’Industrie, du commerce, de l’investissement et de l’Economie numérique, chargé du Commerce extérieur.

Cette rencontre qui sera marquée par la participation de représentants des secteurs public et privé sera aussi l’occasion idoine pour intensifier la coordination en matière de coopération entre le Maroc et les pays du Golfe dans les domaines économique et commercial, à travers le suivi de l’application du plan d’action conjoint, de manière à répondre aux potentialités offertes de part et d’autre et favoriser le développement des échanges commerciaux et opportunités d’investissement, ajoute le communiqué.

Ce forum sera l’opportunité pour les deux parties de procéder à un échange de vues sur les questions économique et commerciale d’intérêt commun au niveau des foras régionaux et internationaux, notamment la Ligue Arabe et l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI).

Le volume des échanges commerciaux entre le Maroc et les pays du CCG s’est élevé à 19 milliards de dirhams (MMDH) en 2015, rappelle le ministère, notant que les exportations marocaines vers les pays du CCG se sont chiffrées à 2 MMDH en 2015 contre 17 MMDH d’importations.