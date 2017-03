32ème Marathon des Sables : 1200 participants sont attendus

Environ 1200 participants de 52 nationalités prendront part à la 32ème édition du Marathon des Sables prévu du 7 au 17 avril 2017.

Considérée comme une des courses les plus difficiles au monde, ce marathon a réuni en plus de 30 ans plus de 20 000 concurrents dans le Sahara marocain.

Cette aventure est née en janvier 1984 quand Patrick BAUER, alors photographe de 28 ans, traverse à pied le Sahara en autonomie totale pendant 12 jours, sur une distance de 350 km, puis décide de partager cette aventure hors du temps. En 1986 lors de la première édition, ils étaient 23 concurrents au départ. En 2017, 1200 concurrents sont attendus, soit 54 fois plus de participants !

Cette course mythique est une épreuve sportive, individuelle ou par équipe, en autosuffisance alimentaire. Chaque concurrent doit porter son équipement (nourriture et matériel obligatoire) pendant toute la durée de la course.