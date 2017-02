28è anniversaire de l’UMA

Un maigre bilan

Alors que ce vendredi 17 février marquera le 28ème anniversaire de la création de l’Union du Maghreb Arabe (UMA), force est de constater que le bilan de cette organisation régionale est particulièrement maigre, eu égard aux grands espoirs qui y avaient été placés, en 1989, par ses fondateurs et les peuples maghrébins frères.

Ce triste bilan a été vivement pointé du doigt par le Roi Mohammed VI lors de Son discours devant les participants au 28ème sommet de l’Union africaine (UA) à Addis-Abeba, où le Souverain a regretté que la flamme de l’UMA se soit éteinte, « parce que la foi dans un intérêt commun a disparu ». L’élan mobilisateur de l’idéal maghrébin, promu par les générations pionnières des années 50 se trouve « trahi », a souligné SM le Roi, décrivant, sans ambiguïté aucune, le Maghreb comme étant « la région la moins intégrée du continent africain, sinon de toute la planète ». En effet, alors que le commerce intra-régional s’élève à 10% entre les pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et à 19% entre les pays de la SADEC, il stagne à moins de 3% entre les pays du Maghreb, avait déploré le Souverain, avertissant que si les membres de l’UMA n’agissent pas et prennent exemple sur les sous-régions africaines voisines, « l’UMA se dissoudra dans son incapacité chronique, à rencontrer les ambitions du Traité de Marrakech, qui lui a donné naissance il y a 28 ans ».

Le temps est désormais à l’accélération du processus d’intégration maghrébine, afin que l’UMA puisse être en mesure de relever les défis posés sur divers niveaux et s’ériger en un groupement régional au service du développement économique de ses Etats membres et de leur intégration dans l’économie mondiale. Il en va de sa survie.