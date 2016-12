2 Leaders du PI ont affirmé que Chabat n’est pas qualifié de poursuivre sa responsabilité à la tête du Parti

Hamid Chabat “a démontré qu’il n’est ni qualifié ni capable de poursuivre sa responsabilité à la tête du secrétariat général du Parti de l’istiqlal”, ont affirmé les deux ex-secrétaires du parti, M’hamed Boucetta et Abbas El Fassi, et une quarantaine d’anciens et actuels membres du secrétariat exécutif.

Les dernières déclarations de M. Chabat au sujet de la Mauritanie ont un caractère personnel dont il assume seul la responsabilité, n’engagent nullement le parti et n’ont aucune relation avec ses orientations et ses principes, soulignent ces responsables du PI dans un communiqué.

Ils ajoutent que le Maroc et la Mauritanie “ont toujours été liés par des relations solides de fraternité, de cordialité, d’amitié et de respect ancrées dans l’histoire des peuples marocain et mauritanien”, faisant remarquer que ces déclarations “sont hors contexte et en contradiction avec la volonté de relever les défis légitimes des deux peuples frères”.

“Ces déclarations qui ont provoqué une crise qui aurait anéanti les efforts déployés par le Maroc et la Mauritanie à travers leur histoire pour que règne l’esprit de fraternité sincère et pour bâtir l’avenir des deux pays, nous oblige aujourd’hui, en tant qu’istiqlaliens, à faire une auto-critique, de façon publique et franche, pour remettre les choses à leur place et permettre au parti de retrouver le droit chemin en s’inspirant de son héritage historique et militant, par l’ouverture du dossier des agissements de M. Chabat depuis sa prise de fonctions à la tête du secrétariat général du parti à ce jour, et qui ont été marqués malheureusement par la versatilité dans les positions politiques, l’affaiblissement des structures organisationnelles et la mauvaise gestion des élections ayant été sanctionnée par de mauvais résultats qui ont fait perdre au parti sa position, ses villes et ses circonscriptions”, poursuit le communiqué.

Le communiqué est signé par notamment M’hamed El Khalifa, Abdelkrim Ghellab, Mohamed Saâd Alami, Taoufik Hjira, Yasmina Baddou, Karim Ghellab, Abdelkebir Zahoud, Abdellatif Maazouz, Rachid Filali, Abdeslam Mesbahi, Mustpaha Heikar, Omar Hjira et Latefa Bennani Smiress.