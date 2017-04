Le 12è SIAM ouvre ses portes au grand public

Après deux journées dédiées aux professionnels, le 12ème Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), organisé du 18 au 23 avril à Meknès, a commencé à accueillir, vendredi matin, le grand public qui a commencé à affluer massivement pour découvrir les différents produits exposés dans les différents stands de ce salon qui promet être de « tous les records ».

Pendant trois jours, les habitants de la capitale ismaélienne et ses visiteurs se laisseront ainsi gagner par l’esprit de fête qui émane des alentours du Salon, qui a été érigé à la place Sahrij Souani, sur une superficie qui s’étend, en deux parties, sur une superficie globale de 17 hectares intégrant 9 sous chapiteaux.

Tous les moyens de transport sont à l’œuvre : taxis, bus, autocars, voitures de particuliers ou de simples triporteurs. L’essentiel est d’arriver parmi les premiers, même à pieds, à Sahrij Souani, lieu du Salon, pour profiter des produits exposés, en acheter ou tout simplement prendre des photos souvenirs.

Le 12è SIAM propose à des milliers de visiteurs, aussi bien professionnels qu’au public, une panoplie de produits et un machinisme agricole dernier cri à même de promouvoir la production agricole et animale et valoriser les secteurs clés de l’économie régionale, dont l’agroalimentaire.

Événement festif et populaire, le SIAM table pour cette édition sur 1 million de visiteurs qui devront arpenter les allées du salon à la découverte des facettes aussi multiples que variées de l’agriculture marocaine et internationale.

Une affluence massive des visiteurs et des professionnels sur les différents stands du Salon est attendue lors de cette édition qui place la barre très haute. Chaque année, ils sont nombreux à être séduits par les atouts de ce salon. L’édition 2017 bat un nouveau record avec 1.230 exposants en provenance de 66 pays. Un plébiscite qui fait de cet événement un carrefour d’affaires international, positionnant le Maroc comme l’une des destinations phare de l’agriculture et de l’agroalimentaire continental et international.

Pendant 6 jours, le salon offre un accès unique à la ruralité et aux produits du terroir du Maroc et des 66 pays présents sur place dont il valorise les produits et les traditions, à travers des espaces de dégustation. Les concours d’animaux de la ferme organisés chaque année suscitent également une forte affluence du public et en particulier de la jeunesse.

Pour cette année, le SIAM a choisi l’Italie comme invité d’honneur. Troisième pays agricole de l’Union Européenne (UE) et champion mondial de l’agriculture biologique, l’Italie est aujourd’hui un des pays leaders mondiaux de l’agriculture bio avec le plus fort taux d’exploitations agricoles biologiques en Europe.

Cette manifestation d’envergure, qui se veut une plateforme d’échanges économiques et un espace de réflexion prospective, a choisi cette année la thématique « Agrobusiness et chaînes de valeur agricole durables », pour souligner la nécessité des synergies entre les différents acteurs du secteur agricole marocain, aujourd’hui confrontés à une économie agricole mondiale en pleine mutation.

Lancé au printemps 2006, le SIAM s’est positionné au fil des années comme la vitrine du secteur agricole et de ses avancées tout en étant une extraordinaire plateforme de rencontres et d’affaires pour les opérateurs du monde entier.

Cette manifestation, qui en est à sa 12ème édition, est jalonnée de records relatifs à plusieurs aspects, notamment le nombre de visiteurs, d’exposants, de pays participants, de conférences thématiques, ainsi que d’acteurs de la société civile.